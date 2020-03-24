Белстат о средней зарплате в Беларуси за февраль: почти достигла 1120 рублей

Средние зарплаты за февраль в Беларуси потеряли около 18 долларов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В белрублях доходы немного подросли, но в долларах упали на страшную сумму

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В Национальном статкомитете Беларуси подвели зарплатные итоги прошедшего февраля. Так средняя зарплата за прошлый месяц составила 1119,7 белорусских рубля, сообщила пресс-служба комитета на официальном сайте.

Если сравнить цифру с январским показателем, то доходы выросли незначительно – всего на 1,6 рубля. А вот если перевести среднюю зарплату в доллары, становится грустно: в валютном эквиваленте усредненные зарплаты потеряли 18 «зеленых» одним махом. И по актуальному (средневзвешенному курсу Нацбанка РБ) средняя зарплата за февраль составила 431 доллар.

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