2020-03-24T20:19:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Российское правительство за долги поручит «Белавиа» вывозить российских туристов из Египта

Это было решено на совещании Путина с правительством
Надежда БУТОВИЧ
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"Белавиа" вывезет россиян из Египта, но пока неясно куда будет доставлять - прямо в Россию или только до Беларуси."Белавиа" вывезет россиян из Египта, но пока неясно куда будет доставлять - прямо в Россию или только до Беларуси.
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Во вторник, 24 марта на совещании российского президента с правительством принимались необходимые меры и распоряжения, связанные с ситуацией по коронавирусной пандемии. О принятых решениях сообщила пресс-служба правительства РФ.

Так один из вопросов, который стоял на повестке дня, был связан с эвакуацией граждан России из стран, где наблюдается наблюдается неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19.

На данный момент обстановку мониторит Минтранс России и ежедневно с 24 марта будет докладывать актуальную информацию руководству российского правительства. Кроме того прорабатывается вероятность того, что к эвакуации россиян привлекут военных и МЧС. Еще для вывоза сограждан из Египта в российском правительстве решили привлечь белорусского авиаперевозчика – компанию «Белавиа».

– Вывоз российских граждан из Египта Минтрансу получено организовать с привлечением сил и средств «Белавиа». Авиакомпания осуществит данную услугу в счет задолженности перед Россией за аэронавигационные услуги, – уточнила пресс-служба.

Количество предположительных рейсов или общий объем задолженности «Белавиа» перед РФ не уточняются. Напомним, с 2015 года между Россией и Египтом прервано авиасообщение, и россияне летали на отдых через белорусские или украинские аэропорты.

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Последними «Белавиа» отменила еще и российские вылеты в Калининград и Санкт-Петербург.

Остался только один пункт назначения – Москва (подробности).

24 марта еще 60 белорусов вернулись в страну.

Белорусские туристы вернулись из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ (подробности).

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