Российское правительство за долги поручит «Белавиа» вывозить российских туристов из Египта

"Белавиа" вывезет россиян из Египта, но пока неясно куда будет доставлять - прямо в Россию или только до Беларуси.

Это было решено на совещании Путина с правительством

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Во вторник, 24 марта на совещании российского президента с правительством принимались необходимые меры и распоряжения, связанные с ситуацией по коронавирусной пандемии. О принятых решениях сообщила пресс-служба правительства РФ.

Так один из вопросов, который стоял на повестке дня, был связан с эвакуацией граждан России из стран, где наблюдается наблюдается неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19.

На данный момент обстановку мониторит Минтранс России и ежедневно с 24 марта будет докладывать актуальную информацию руководству российского правительства. Кроме того прорабатывается вероятность того, что к эвакуации россиян привлекут военных и МЧС. Еще для вывоза сограждан из Египта в российском правительстве решили привлечь белорусского авиаперевозчика – компанию «Белавиа».

– Вывоз российских граждан из Египта Минтрансу получено организовать с привлечением сил и средств «Белавиа». Авиакомпания осуществит данную услугу в счет задолженности перед Россией за аэронавигационные услуги, – уточнила пресс-служба.

Количество предположительных рейсов или общий объем задолженности «Белавиа» перед РФ не уточняются. Напомним, с 2015 года между Россией и Египтом прервано авиасообщение, и россияне летали на отдых через белорусские или украинские аэропорты.

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