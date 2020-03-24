Минздрав Беларуси: Открыт благотворительный счет, куда можно зачислить деньги на помощь государству в борьбе с коронавирусом

В ведомстве рассказали, что их буквально засыпали предложениями с помощью предприниматели и простые граждане

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«Комсомолка» уже рассказывала о том, как в Гомеле во время коронавируса врачи разносят пожилым людям рецепты на лекарства по домам. Одиноким старикам в этом помогать спешат представители Красного Креста и волонтеры БРСМ. Но помощь теперь нужна еще очень и очень многим. Откликнуться готово большинство, но не знают как это сделать?

– В последние дни мы получаем очень много предложений о помощи от граждан, юрлиц, ипэшников. Все хотят безвозмездно или в качестве спонсора помочь Минздраву в борьбе с эпидемией коронавируса, – написала пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Для этого Минздрав принял решение открыть благотворительный счет. Средства перечисленные в качестве благотворительной помощи будут использоваться для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, работ по выявлению и лечению пациентов с коронавирусом.

– Счет открыт в «РЦ организации медицинского реагирования». В дальнейшем средства будут аккумулироваться и распределяться Минздравом по потребностям: на закупку оборудования в лаборатории для диагностики COVID-19, покупки диагностических наборов, масок, респираторов, других защитных средств и лекарств и на оказание помощи инфицированным, – подчеркнули в Минздраве.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

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