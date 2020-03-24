2020-03-24T22:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав Беларуси: Открыт благотворительный счет, куда можно зачислить деньги на помощь государству в борьбе с коронавирусом

В ведомстве рассказали, что их буквально засыпали предложениями с помощью предприниматели и простые граждане
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Минздрав предложил помочь деньгами.Минздрав предложил помочь деньгами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже рассказывала о том, как в Гомеле во время коронавируса врачи разносят пожилым людям рецепты на лекарства по домам. Одиноким старикам в этом помогать спешат представители Красного Креста и волонтеры БРСМ. Но помощь теперь нужна еще очень и очень многим. Откликнуться готово большинство, но не знают как это сделать?

– В последние дни мы получаем очень много предложений о помощи от граждан, юрлиц, ипэшников. Все хотят безвозмездно или в качестве спонсора помочь Минздраву в борьбе с эпидемией коронавируса, – написала пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Для этого Минздрав принял решение открыть благотворительный счет. Средства перечисленные в качестве благотворительной помощи будут использоваться для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, работ по выявлению и лечению пациентов с коронавирусом.

– Счет открыт в «РЦ организации медицинского реагирования». В дальнейшем средства будут аккумулироваться и распределяться Минздравом по потребностям: на закупку оборудования в лаборатории для диагностики COVID-19, покупки диагностических наборов, масок, респираторов, других защитных средств и лекарств и на оказание помощи инфицированным, – подчеркнули в Минздраве.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минское метро во время коронавируса не закрыли, но очень тщательно дезинфицируют.

Вагоны моют изнутри и снаружи, а перила и стойки касс протирают с дезинфектором (подробности).

Во время эпидемии коронавируса «Белавиа» будет вывозить россиян из Египта.

Это решили в российском правительстве, которому белорусский авиаперевозчик задолжал за услуги (подробности).

Белорусские артисты записали социальный ролик о коронавирусе.

Герой ролика – иранец, который первым привез COVID-19 в Беларусь (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске пропал 14-летний подросток с крашеной челкой. Вдруг вы видели парня?
Курс валют в Беларуси на 24 марта: доллар и евро сделали шажок назад
Задержание контрабандистов под Сморгонью: один остановился после выстрелов в воздух, а второй пробежал еще два километра
Минздрав Беларуси: Открыт благотворительный счет, куда можно зачислить деньги на помощь государству в борьбе с коронавирусом
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Российское правительство за долги поручит «Белавиа» вывозить российских туристов из Египта
Белстат о средней зарплате в Беларуси за февраль: почти достигла 1120 рублей
Минобразования подтвердило, что весенние каникулы в белорусских школах начнутся с 30 марта
Минсельхозпрод: "На складах организаций есть достаточный запас мяса, мясных и молочных консервов"
В Лидском районе пограничники гнались за нарушителем, который выбрасывал товар на ходу
В вагонах метро протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол
В Могилеве нашли пенсионера, который ушел из больницы
Румас: "Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии"
Олимпиада в Токио в 2020 году отменяется
Банковские мошенники во время пандемии придумали новую схему обмана
У жителя Гродно изъяли 830 медицинских масок и 1500 перчаток
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем»