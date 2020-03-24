2020-03-24T21:23:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Задержание контрабандистов под Сморгонью: один остановился после выстрелов в воздух, а второй пробежал еще два километра

Нарушителей правоохранители ждали в засаде еще с ночи
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушители принесли к границе 4 увесистых короба с товаром. Фото: ГПК.Нарушители принесли к границе 4 увесистых короба с товаром. Фото: ГПК.
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Инцидент с погоней и стрельбой произошел недалеко от белорусской госграницы с Литвой на территории Сморгонского района в ночь с 23 на 24 марта. Об этом пресс-служба ГПК сообщила на официальном сайте.

Накануне задержания пограничникам погранзаставы «Ярево» стало известно, что контрабандисты собираются передать «за кордон» крупную партию подакцизных товаров. Нарушителей решено было ждать в засаде.

– В первые утренние часы к указанному месту пришли двое неизвестных с увесистыми коробками (по две у каждого) и направились в сторону границы. Когда пограничники потребовали фигурантов остановиться, мужчины бросились наутек, – рассказали в пресс-службе.

Дальше действия развивались как в экшн-фильме. Убегающие нарушители игнорировали предупреждения пограничников и прозвучали выстрелы: два предупредительных выстрела произвел старший пограннаряда. Один из контрабандистов остановился, но второй только прибавил скорости.

– Задержав одного, двое из состава пограннаряда – практиканты, студенты 4 курса Института погранслужбы, продолжили преследование. Погоня затянулась на два километра, и контрабандист все-таки не сдался «без боя» – практиканты его скрутили, применив спецсредства, – пояснили в ГПК.

Автомобиль на котором дельцы приехали к границе был найден в 4 километрах от места происшествия, рядом с деревней Турлы, в коробках, которые контрабандисты побросали убегая - подакцизные товары. Против задержанных 60- и 40-летнего жителей Постав начат административный процесс.

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