2020-03-24T21:50:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 24 марта: доллар и евро сделали шажок назад

Означает ли это, что белорусский рубль начинает крепнуть?
Надежда БУТОВИЧ
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Доллар и евро чуть-чуть сбросили в белрублях.Доллар и евро чуть-чуть сбросили в белрублях.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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После серьезного падения белорусского рубля в отношении трех основных валют, финэксперты хоть и осторожничают в прогнозах, обходя термин «девальвация», но сходятся в одном – курс продолжит расти. Так ли это – покажет время. Пока же темп такой: два шага вперед, шажок назад.

Примерно это мы и наблюдали во вторник, 24 марта, когда доллар и евро немножко сбросили в весе. Актуальную информацию о валютной корзине в Беларуси сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так от цены одного «зеленого» отминусовали 0,0369 белорусского рубля. Теперь доллар стоит 2,6 белрубля.

Европейская валюта также несколько похудела, потеряв 0,0126 белрубля, и составила в итоге 2,8174 за евро.

Рубль России при этом выбрал курс на подорожание и прибавил 0,0298 белрубля. По итогам торгов 100 российских рублей стали стоить 3,2996 в белорусской нацвалюте.

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