2020-03-24T22:22:32+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске пропал 14-летний подросток с крашеной челкой. Вдруг вы видели парня?

Владислава Ленчикова ищут с 22 марта
Надежда БУТОВИЧ
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Школьник ушел из дома и пропал. Фото: МВД.Школьник ушел из дома и пропал. Фото: МВД.
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О розыске пропавшего человека пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-канале.

В милицию обратились родные 14-летнего минчанина Владислава Ленчикова. Парень ушел из дома в воскресенье, 22 марта, и до сих пор не давал о себе знать.

– На вид молодому человеку можно дать от 15 до 16 лет, у него средний рост – около 160 – 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые, челка окрашена в светлый цвет, глаза голубые. Из дома школьник ушел в черной куртке с капюшоном, отороченным рыжим мехом, серо-синей байке, салатовой футболке серых джинсах и серых кроссовках, – сообщили приметы пропавшего в МВД.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите в милицию «102».

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В Минске пропал 14-летний подросток с крашеной челкой. Вдруг вы видели парня?
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