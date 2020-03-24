В Минске пропал 14-летний подросток с крашеной челкой. Вдруг вы видели парня?

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О розыске пропавшего человека пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-канале.

В милицию обратились родные 14-летнего минчанина Владислава Ленчикова. Парень ушел из дома в воскресенье, 22 марта, и до сих пор не давал о себе знать.

– На вид молодому человеку можно дать от 15 до 16 лет, у него средний рост – около 160 – 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые, челка окрашена в светлый цвет, глаза голубые. Из дома школьник ушел в черной куртке с капюшоном, отороченным рыжим мехом, серо-синей байке, салатовой футболке серых джинсах и серых кроссовках, – сообщили приметы пропавшего в МВД.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите в милицию «102».

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