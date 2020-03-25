«Самая сложная ситуация - с туристами в Индии». За границей остались больше 1200 белорусов

Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства спорта и туризма

Изменить размер текста: A A

Еще неделю назад за рубежом находились 8 тысяч белорусов. Большинство из них уже вернулись домой, в том числе благодаря усилиям Минспорта и туризма, МИД, Министерства транспорта и коммуникаций, туристических компаний.

В Минспорта говорят, что самая сложная ситуация сейчас сложилась с туристами, которые оказались в Индии и Шри-Ланке. Но удалось договориться с украинской стороной. Ночью по расписанию самолет должен был приземлиться в Киеве, после этого туристы смогут добраться до Беларуси.