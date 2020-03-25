2020-03-25T09:43:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Самая сложная ситуация - с туристами в Индии». За границей остались больше 1200 белорусов

Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства спорта и туризма
Полина СВЕТЛОВА
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За границей остались больше 1200 белорусовЗа границей остались больше 1200 белорусовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Еще неделю назад за рубежом находились 8 тысяч белорусов. Большинство из них уже вернулись домой, в том числе благодаря усилиям Минспорта и туризма, МИД, Министерства транспорта и коммуникаций, туристических компаний.

В Минспорта говорят, что самая сложная ситуация сейчас сложилась с туристами, которые оказались в Индии и Шри-Ланке. Но удалось договориться с украинской стороной. Ночью по расписанию самолет должен был приземлиться в Киеве, после этого туристы смогут добраться до Беларуси.

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