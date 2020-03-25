2020-03-25T10:33:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Толочинском районе столкнулись лесовоз и кроссовер - водитель легковушки погиб

Машины не разъехались на перекрестке
Полина СВЕТЛОВА
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Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкомаВодитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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Авария произошла в городском поселке Коханово Толочинского района 24 марта в 16 часов, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. Кроссовер Kia Sorento и лесовоз не смогли разъехаться на перекрестке улиц Старосельская и Промышленная. К несчастью, 60-летний водитель, который был за рулем легковой машины, скончался на месте. В причинах аварии разбирается ГАИ. На месте работали спасатели: Kia Sorento оказалась сильно повреждена, судя по всему, водителя из салона пришлось доставать сотрудникам МЧС. В ГАИ еще раз напоминают: за рулем нужно быть предельно бдительными и внимательными. От одного неверного маневра может зависеть чья-то жизнь.

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