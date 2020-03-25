В Толочинском районе столкнулись лесовоз и кроссовер - водитель легковушки погиб

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Авария произошла в городском поселке Коханово Толочинского района 24 марта в 16 часов, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. Кроссовер Kia Sorento и лесовоз не смогли разъехаться на перекрестке улиц Старосельская и Промышленная. К несчастью, 60-летний водитель, который был за рулем легковой машины, скончался на месте. В причинах аварии разбирается ГАИ. На месте работали спасатели: Kia Sorento оказалась сильно повреждена, судя по всему, водителя из салона пришлось доставать сотрудникам МЧС. В ГАИ еще раз напоминают: за рулем нужно быть предельно бдительными и внимательными. От одного неверного маневра может зависеть чья-то жизнь.