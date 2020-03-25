2020-03-25T11:04:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Предоставить отсрочку по аренде и не повышать базовую арендную величину. Как в Беларуси собираются поддержать бизнес

Проект указа подготовят до конца месяца
Полина СВЕТЛОВА
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Представители бизнеса из-за коронавируса терпят серьезные убыткиПредставители бизнеса из-за коронавируса терпят серьезные убыткиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Чтобы минимизировать экономические последствия коронавируса, Государственный комитет по имуществу рассматривает возможность предоставить отсрочку по уплате аренды и установить мораторий на увеличение базовой арендной величины.

Такие меры будут направлены на поддержку туризма, сферы транспортных услуг, гостиничного и санаторного бизнеса, кафе и ресторанов, бытовых услуг и прочего.

Проект указа президента подготовят вместе с Министерством финансов до конца месяца и направят на согласование отраслевым министерствам.

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Предоставить отсрочку по аренде и не повышать базовую арендную величину. Как в Беларуси собираются поддержать бизнес
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