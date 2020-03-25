Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты

С января в стране провели около 23 тыс. тестов на COVID-19

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Утром 25 марта в Телеграм-канале Минздрава опубликовали новые цифры по количеству пациентов с коронавирусом. На сегодня выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов - раньше их тест на COVID-19 дал положительный результат. После наблюдения и лечения тесты показали отрицательные результаты. 57 человек находятся на лечении. Еще у двоих - неоднозначные результаты, специалисты проводят дополнительную проверку.

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