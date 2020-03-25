Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми

Сейчас ни мужчина, ни женщина нигде не работают - они жили на пособие по опекунству. Фото: МВД

За пять лет пара заработала 30 тысяч рублей - какое-то время они жили только на это пособие

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В афере подозревают 52-летнюю методиста сектора охраны прав детства и ее 47-летнего сожителя. Преступление, о котором идет речь, произошло еще в 2015 году, когда женщина работала в отделе образования местного исполкома. Тогда в ее обязанности входило составление решений об опеке над детьми. Женщина внесла в этот список и информацию о своем сожителе. Таким образом она назначила его опекуном двоих детей. На самом деле сирот не существовало, говорят в ОБЭП Светлогорского РОВД.

Фиктивный документ заверили подписью и печатью специалистов из райисполкома и передали в бухгалтерию - там каждый месяц мужчине начисляли пособие. Все выплаты поступали на его расчетный счет - он был открыт мужчиной специально для этого пособия.

Деньги поступали на этот счет пять лет до того, как в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов - тогда стало понятно, что мужчина был опекуном только на бумаге.

За это время пара успела получить почти 30 тысяч рублей. Сейчас они нигде не работают - до марта 2020 года пара жила на пособие. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.