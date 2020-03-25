2020-03-25T12:46:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски

Это не первый случай, когда предприимчивые белорусы пытаются нажиться на ситуации
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Маски конфисковали. Фото: МВДМаски конфисковали. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Медицинские маски 25-летний парень из Кричевского района продавал через интернет. Товар он покупал в России, а потом перепродавал в Беларуси по цене в несколько раз выше, чем в аптеках. Сотрудники МВД задержали как раз в момент сделки - он продавал маски на парковке одного из могилевских магазинов. У парня изъяли около 150 масок на общую сумму 150 рублей. Теперь молодому человеку грозит административная ответственность.

Вчера, 24 марта в МВД рассказывали о похожем случае: мужчина из Гродно продавал через интернет маски, перчатки, дезинфицирующее средство. Эти товары он покупал в аптеке, а потом увеличивал ценник. У него изъяли 830 медицинских масок, 1500 перчаток и дезинфектор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты