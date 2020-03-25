«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски

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Медицинские маски 25-летний парень из Кричевского района продавал через интернет. Товар он покупал в России, а потом перепродавал в Беларуси по цене в несколько раз выше, чем в аптеках. Сотрудники МВД задержали как раз в момент сделки - он продавал маски на парковке одного из могилевских магазинов. У парня изъяли около 150 масок на общую сумму 150 рублей. Теперь молодому человеку грозит административная ответственность.

Вчера, 24 марта в МВД рассказывали о похожем случае: мужчина из Гродно продавал через интернет маски, перчатки, дезинфицирующее средство. Эти товары он покупал в аптеке, а потом увеличивал ценник. У него изъяли 830 медицинских масок, 1500 перчаток и дезинфектор.