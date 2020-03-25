«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса

У специалистов спросили, можно ли в условиях коронавируса ходить на свидания, посещать библиотеки и столовые

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- Свидания - это, по-моему, святое, - ответил на вопрос во время прямой трансляции министр здравоохранения Владимир Караник. - Но более компетентно расскажет специалист-инфекционист.

- Если все поверхности обрабатываются, посуда моется как положено, повышенного риска нет, - ответил замглавврача инфекционной больницы Олег Скрипко. - Если вы будете листать страницы и облизывать пальцы, тереть глаза в библиотеке, может быть. При контактах с любыми поверхностями стоит вымыть руки и тогда только трогать глаза и лицо. Можно использовать в каких-то случаях влажные салфетки хотя бы (если рядом нет воды). Этого достаточно. Вирус со страниц книги с вас не прыгнет.

Вопрос о свиданиях дополнил Владимир Караник:

- Как показывает небольшой наш опыт и опыт наших коллег, эндорфины, либо гормон радости, которые выделяются на свиданиях и при более тесном общении, повышают иммунный статус организма, и риск инфицирования становится меньше. У нас есть свой опыт: девушка спокойно прошла, а за родителями пришлось понаблюдать. Поэтому весна, свидания, положительные эмоции - это повысит устойчивость к вирусным атакам.