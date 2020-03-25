Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом

Правительство Беларуси выделит на борьбу с коронавирусом около 1 млн долларов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Пока объемы этой помощи и сроки обсуждаются

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- Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением COVID-19, - рассказали в представительстве банка belta.by.

Сейчас правительство, ООН и Всемирный банк работают над планированием, финансированием и закупкой предметов медназначения.

Возможные объемы и сроки финансирования сейчас обсуждаются. До этого сообщалось, что из-за распространения коронавируса клиентам в Беларуси окажет поддержку Европейский банк реконструкции и развития.

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