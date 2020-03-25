"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах

Изменить размер текста: A A

- Ситуация в Житковичах - коронавирус или нет? - спросили у министра здравоохранения.

- Мы уже не раз рассказывали, как устанавливается диагноз. У нас есть три вида тестов: российские, возовские и наши собственные тесты, - напомнил Владимир Караник. - Когда один из тестов дает положительный результат, принимаются все противоэпидемические мероприятия, как будто факт инфицирования установлен: изолируются контакты первого уровня, проводится эпидрасследование, но параллельно проводится типирование образцов другими тестами. Все три теста должны дать положительный результат. После этого мы говорим: да, вирус подтвержден.

В ситуации по Житковичам есть определенные разночтения в тестах. Пока идет уточняющая диагностика для подтверждения диагноза. Там есть пневмония, но сказать, что есть коронавирусная инфекция, мы пока не можем.