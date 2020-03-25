2020-03-25T14:03:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"

Министр здравоохранения считает, что священнослужители обсуждают меры безопасности на Пасху
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Минздрав обращался к духовенству с просьбой принять меры для избежания распространения коронавирусной инфекции. Фото: МинздравМинздрав обращался к духовенству с просьбой принять меры для избежания распространения коронавирусной инфекции. Фото: Минздрав
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- Почему не закрывают церкви и другие религиозные здания? - спросили у министра во время стрима, в котором у представителей Минздрава спрашивали о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

- Во-первых, у нас церковь отделена от государства. Во-вторых, еще более месяца назад я официально подписал письмо в адрес нашего католического и православного духовенства с просьбой избежать целования икон, крестов и других церковных атрибутов, - ответил Караник. - Мы получили письма от руководства католической и православной церкви, что эта информация рассмотрена и доведена до сведения всем священнослужителям.

Караник напомнил, что скоро верующие будут праздновать Пасху. И он считает, что священнослужители, как в Ватикане, так и в Москве обсуждают меры безопасности.

- Мы со своей стороны будем смотреть, чтобы была вентиляция, соблюдалась дистанция. И повторим письмо (в адрес духовенства - Ред.) с просьбой воздержаться от целования икон и других реликвий.

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