2020-03-25T13:57:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели

Это второе подряд снижение цены после резкого скачка
Полина СВЕТЛОВА
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Доллар снизился в цене на 0,81%, и теперь стоит 2,5789 рубляДоллар снизился в цене на 0,81%, и теперь стоит 2,5789 рубляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В среду, 25 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль окреп по отношению к основным валютам.

Доллар снизился в цене на 0,81%, или на 0,0211 рубля, и теперь стоит 2,5789 рубля.

Евро подешевел на 0,96%, или на 0,027 рубля, - до 2,7904 рубля.

Российский рубль вырос в цене на 0,75%, или на 0,0246 рубля, до 3,3242 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Напомним, 24 марта на торгах доллар и евро тоже подешевели. Так, от цены одного «зеленого» отминусовали 0,0369 белорусского рубля. Теперь доллар стоит 2,6 белорусского рубля.

Европейская валюта также несколько «похудела», потеряв 0,0126 белорусского рубля, и составила в итоге 2,8174 за евро.

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