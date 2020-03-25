«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам

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- Вам не кажется, что мы идем по итальянскому сценарию развития пандемии? - поинтересовались зрители трансляции у Владимира Караника.

- Не то что не кажется, мы уверены, что у нас сценарий несколько другой, - ответил министр здравоохранения. - Во-первых, в Европе нет санитарно-эпидемической службы, там нет инфекционных больниц.

Владимир Караник описывает ситуацию, которая произошла в Италии, как закон Мерфи.

- Допустимые погрешности сложились так, чтобы причинить максимальный ущерб. Во-первых, заражение произошло у пожилого человека. Во-вторых, у человека активного - который много контактировал с людьми. Человек попал в обычную больницу, а потом в реанимацию с пневмонией. Его типировали только на шестой или девятый день. К этому времени было много зараженных среди взрослого населения и среди медработников больницы. Это и привело к такому неконтролируемому распространению.

Коронавирус стал распространяться среди пожилого населения.

- Этот контингент требует интенсивной терапии чаще всего. И из оборота было выключено большое количество медперсонала, который был необходим для этой интенсивной терапии. Там сошлось несколько неблагоприятных факторов, которые мы изначально пытались нивелировать разделением потоков движения пациентов.