2020-03-25T14:28:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам

По словам Владимира Караника, в Италии сошлось несколько факторов. Сразу заболели много медиков, пожилых людей
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Сейчас Минздрав называет ситуацию с коронавирусом в Беларуси контролируемойСейчас Минздрав называет ситуацию с коронавирусом в Беларуси контролируемойФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- Вам не кажется, что мы идем по итальянскому сценарию развития пандемии? - поинтересовались зрители трансляции у Владимира Караника.

- Не то что не кажется, мы уверены, что у нас сценарий несколько другой, - ответил министр здравоохранения. - Во-первых, в Европе нет санитарно-эпидемической службы, там нет инфекционных больниц.

Владимир Караник описывает ситуацию, которая произошла в Италии, как закон Мерфи.

- Допустимые погрешности сложились так, чтобы причинить максимальный ущерб. Во-первых, заражение произошло у пожилого человека. Во-вторых, у человека активного - который много контактировал с людьми. Человек попал в обычную больницу, а потом в реанимацию с пневмонией. Его типировали только на шестой или девятый день. К этому времени было много зараженных среди взрослого населения и среди медработников больницы. Это и привело к такому неконтролируемому распространению.

Коронавирус стал распространяться среди пожилого населения.

- Этот контингент требует интенсивной терапии чаще всего. И из оборота было выключено большое количество медперсонала, который был необходим для этой интенсивной терапии. Там сошлось несколько неблагоприятных факторов, которые мы изначально пытались нивелировать разделением потоков движения пациентов.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты