2020-03-25T15:14:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?

На этот вопрос ответил заместитель главврача инфекционной больницы Минска
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Министр здравоохранения ответил на волнующие вопросы белорусов о коронавирусе во время стрима. Фото: МинздравМинистр здравоохранения ответил на волнующие вопросы белорусов о коронавирусе во время стрима. Фото: Минздрав
Изменить размер текста:

- Может ли вирус распространяться с сигаретным дымом? - такой вопрос задали медикам во время стрима "Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси".

- Курить само по себе вредно, - заметил министр здравоохранения Владимир Караник.

- Я думаю, что вряд ли он как-то особенно распространяется с сигаретным дымом. Вирус может распространяться с какими-то микрочастицами при кашле, чихании. То же самое при курении: вероятно, какие-то частички выделяются, но чтобы они имели какое-то суперзначение, я думаю, вряд ли, - говорит заместитель главврача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко.

- Вирус сам по себе тяжелый. Поэтому он распространяется недалеко, - добавил Караник. - Почему мы говорим, что дистанция (между людьми. - Ред.) должна быть полтора метра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты