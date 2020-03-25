Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?

Министр здравоохранения ответил на волнующие вопросы белорусов о коронавирусе во время стрима. Фото: Минздрав

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- Может ли вирус распространяться с сигаретным дымом? - такой вопрос задали медикам во время стрима "Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси".

- Курить само по себе вредно, - заметил министр здравоохранения Владимир Караник.

- Я думаю, что вряд ли он как-то особенно распространяется с сигаретным дымом. Вирус может распространяться с какими-то микрочастицами при кашле, чихании. То же самое при курении: вероятно, какие-то частички выделяются, но чтобы они имели какое-то суперзначение, я думаю, вряд ли, - говорит заместитель главврача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко.

- Вирус сам по себе тяжелый. Поэтому он распространяется недалеко, - добавил Караник. - Почему мы говорим, что дистанция (между людьми. - Ред.) должна быть полтора метра.