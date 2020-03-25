В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном

Все трое умерли в один день в разных квартирах. Фото: Следственный комитет

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17 марта в одной из квартир в Бобруйске нашли тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. Вероятнее всего, они умерли от отравления особо опасным наркотиком - метадоном. И мужчина и женщина состояли на учете в наркологическом диспансере, они страдали наркотической зависимостью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта наркотика, что привело к смерти людей.

В тот же день, 17 марта, стало известно, что в Бобруйске умер 28-летний парень. Его тело нашли у него дома. По предварительным данным, он тоже умер от отравления метадоном. Следователи выясняют обстоятельства смерти и ищут людей, которые причастны к сбыту наркотика погибшему.