2020-03-25T14:53:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном

Сейчас следователи ищут людей, которые продали погибшим наркотик
Полина СВЕТЛОВА
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Все трое умерли в один день в разных квартирах. Фото: Следственный комитетВсе трое умерли в один день в разных квартирах. Фото: Следственный комитет
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17 марта в одной из квартир в Бобруйске нашли тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. Вероятнее всего, они умерли от отравления особо опасным наркотиком - метадоном. И мужчина и женщина состояли на учете в наркологическом диспансере, они страдали наркотической зависимостью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта наркотика, что привело к смерти людей.

В тот же день, 17 марта, стало известно, что в Бобруйске умер 28-летний парень. Его тело нашли у него дома. По предварительным данным, он тоже умер от отравления метадоном. Следователи выясняют обстоятельства смерти и ищут людей, которые причастны к сбыту наркотика погибшему.

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