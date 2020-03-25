2020-03-25T15:23:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус

А также в чем опасность экспресс-тестов и каким из них можно верить
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Министр здравоохранения рассказал, будут ли в Беларуси экспресс-тесты на коронавирус.Министр здравоохранения рассказал, будут ли в Беларуси экспресс-тесты на коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- Была информация о том, что из Китая пришлют экспресс-тесты. Насколько можно верить этой информации? Ведь мы им отправляли гуманитарную помощь с медицинскими масками и антибиотиками, - задали вопрос специалистам во время прямой трансляции 25 марта.

- Самолет прилетает 1 апреля в 17.45, - ответил глава Минздрава Владимир Караник. - Там идет первая партия - больше 2 тысяч наборов экспресс-тестов, медицинские очки, дистанционные термометры. Это первая помощь. Плюс мы плотно работаем с Китаем по поводу дальнейшего сотрудничества. Сейчас появилось много экспресс- тестов - и китайского производства, и европейского. К сожалению, именно экспресс-тест, который делает анализ на коронавирус на основе анализа крови, сейчас проходит процесс валидации, уточняется степень его достоверности. Но мы уже заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов, которые будем размещать в приемных покоях, в других больницах. Поскольку этот метод требует забора крови, то понятно, что в аэропорту или на границе этого не сделаешь.

Мы сейчас анализируем те тесты, которые являются наиболее достоверными. Потому что ложноположительные тесты - это, наверное, полбеды. Это неприятные эмоции для человека и некоторое время на ожидание, пока результат будет перепроверен валидированным тестом. А вот ложноотрицательные тесты… Есть опасность, что мы кого-то можем упустить из своего поля зрения. Мы сейчас оцениваем эффективность всех тестов на предмет их чувствительности и исключения ложноотрицательных результатов. С Китаем мы работаем очень продуктивно. Спасибо им за обмен информацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Статистика за 23 марта: в Беларуси 22 пациента с коронавирусом выписаны или готовятся к выписке, 59 - под контролем и на лечении

Беларусь вошла в десятку стран, где проведено больше всего тестов на коронавирус (Читать далее)

Сколько Беларусь потратит, чтобы остановить коронавирус: из бюджета выделят более 2,35 миллиона

Министерство здравоохранения получит больше половины этой суммы (Читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты