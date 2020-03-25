«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус

А также в чем опасность экспресс-тестов и каким из них можно верить

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- Была информация о том, что из Китая пришлют экспресс-тесты. Насколько можно верить этой информации? Ведь мы им отправляли гуманитарную помощь с медицинскими масками и антибиотиками, - задали вопрос специалистам во время прямой трансляции 25 марта.

- Самолет прилетает 1 апреля в 17.45, - ответил глава Минздрава Владимир Караник. - Там идет первая партия - больше 2 тысяч наборов экспресс-тестов, медицинские очки, дистанционные термометры. Это первая помощь. Плюс мы плотно работаем с Китаем по поводу дальнейшего сотрудничества. Сейчас появилось много экспресс- тестов - и китайского производства, и европейского. К сожалению, именно экспресс-тест, который делает анализ на коронавирус на основе анализа крови, сейчас проходит процесс валидации, уточняется степень его достоверности. Но мы уже заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов, которые будем размещать в приемных покоях, в других больницах. Поскольку этот метод требует забора крови, то понятно, что в аэропорту или на границе этого не сделаешь.

Мы сейчас анализируем те тесты, которые являются наиболее достоверными. Потому что ложноположительные тесты - это, наверное, полбеды. Это неприятные эмоции для человека и некоторое время на ожидание, пока результат будет перепроверен валидированным тестом. А вот ложноотрицательные тесты… Есть опасность, что мы кого-то можем упустить из своего поля зрения. Мы сейчас оцениваем эффективность всех тестов на предмет их чувствительности и исключения ложноотрицательных результатов. С Китаем мы работаем очень продуктивно. Спасибо им за обмен информацией.

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