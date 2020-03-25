Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?

Только одного отрицательного мазка на коронавирус недостаточно для выписки из больницы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Специалисты рассказали, что для выписки из больницы нужны два условия: отрицательный мазок и 14 дней с момента госпитализации

Изменить размер текста: A A

- Вопрос такой. Почему иногда возникают разночтения и нас пытаются обвинить в каких-то манипуляциях с цифрами? Поскольку Минздрав сообщает об излеченных от коронавирусной инфекции и выписанных, - зачитал вопрос студентов глава Минздрава Владимир Караник на прямой линии 25 марта.

- На самом деле да. Пациент не имеет признаков никакой болезни, имеет один отрицательный мазок, что позволяет нам его относить к излеченным. Но по протоколу мы должны получить два отрицательных мазка и период наблюдения должен быть 14 дней от момента госпитализации. Часть людей у нас на сегодняшний момент не выписаны только потому, что одно из этих двух условий не выполнено - не прошло 14 дней или нет второго отрицательного мазка.

Напомним, статистику коронавируса на 23 марта обнародовал Минздрав Беларуси в своем Телеграм-канале.

- На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении, - говорится в сообщении.

Беларусь вошла в десятку стран, где проведено больше всего тестов на коронавирус (Читать далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько Беларусь потратит, чтобы остановить коронавирус: из бюджета выделят более 2,35 миллиона

Министерство здравоохранения получит больше половины этой суммы (Читать далее)