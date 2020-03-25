Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист

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- Стоит ли носить марлевые повязки и избегать людных мест? - спросили у специалистов во время стрима "Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси".

- Все же понимают, что марлевая повязка в силу своей структуры не отфильтрует вирус. И в принципе, этого вируса в окружающем воздухе, скорее всего, нет. А повязка, которую вы будете носить длительное время, станет влажной, на ней будут другие микробы. Поэтому смысла здесь большого нет, - говорит заместитель главврача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко. - Есть смысл в расстоянии, соблюдении интервалов между людьми, личной гигиены.