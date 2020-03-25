2020-03-25T15:52:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист

По словам специалиста, марлевая повязка в силу своей структуры не отфильтрует вирус
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Специалисты ответили на волнующие вопросы белорусов о ситуации с COVID-19 в Беларуси. Фото: МинздравСпециалисты ответили на волнующие вопросы белорусов о ситуации с COVID-19 в Беларуси. Фото: Минздрав
Изменить размер текста:

- Стоит ли носить марлевые повязки и избегать людных мест? - спросили у специалистов во время стрима "Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси".

- Все же понимают, что марлевая повязка в силу своей структуры не отфильтрует вирус. И в принципе, этого вируса в окружающем воздухе, скорее всего, нет. А повязка, которую вы будете носить длительное время, станет влажной, на ней будут другие микробы. Поэтому смысла здесь большого нет, - говорит заместитель главврача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко. - Есть смысл в расстоянии, соблюдении интервалов между людьми, личной гигиены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты