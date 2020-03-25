2020-03-25T16:13:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии

Работникам придется все объяснить в суде
Полина СВЕТЛОВА
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Теперь обвиняемым грозят реальные срокиТеперь обвиняемым грозят реальные срокиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Незаконно получали деньги работники лесхоза из Гомельской области, сообщили в КГК. Проверка показала, что должностные лица предприятия незаконно перевели отдельные участки в состав земель, которые покрыты лесом, а потом ввели их в категорию ценных лесных насаждений. Так на бумаге появилась видимость того, что показатели развития выполняются. Например, обеспечивался такой показатель, как ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений.

За год, с 2018-го по 2019-й, за выполнение заданий работники необоснованно получили премии на сумму больше 100 тысяч рублей.

В результате восемь работников лесхоза стали фигурантами уголовного дела по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Возможное наказание - от 3 до 10 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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