2020-03-25T16:22:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ

По словам Караника, проведена полная ревизия имеющегося наркозно-дыхательного оборудования
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Министр здравоохраненія Владимир Караник. Фото: belta.byМинистр здравоохраненія Владимир Караник. Фото: belta.by
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По словам Владимира Караника, сейчас делается все, чтобы в стране в массовом количестве не понадобились аппараты ИВЛ.

- Мы провели полную ревизию имеющегося наркозно-дыхательного оборудования, - сказал министр. И привел статистику:

- В США на 100 тысяч жителей приходится 12,9 аппаратов ИВЛ, в Италии - 8,8, если я не ошибаюсь. Если брать все наркозно-дыхательное оборудование, то в Беларуси эта цифра 38, а если брать только чисто аппараты ИВЛ, то это больше 25.

Караник говорит, что аппараты ИВЛ закупаются ежегодно.

- Часть из них закуплена и сейчас находится в пути.

Караник также рассказал, что препарат, который используется для лечения гриппа, есть в достаточном количестве.

- Мы видим миксты заболевания, когда у пациента есть и коронавирус, есть и грипп H1N1. И таких случаев мы видим немало.

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