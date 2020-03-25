2020-03-25T17:11:49+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске задержан главный редактор издания «Ежедневник» Сергей Сацук

Об этом сообщают его коллеги
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Официального комментария о задержании пока нет. фото: ФейсбукОфициального комментария о задержании пока нет. фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

В среду, 25 марта, в Минске задержали главного редактора делового издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает tut.by.

По словам его коллег, днем в среду, 25 марта, люди, которые представились Сацуку сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы, а после увезли с собой.

Официального комментария Комитета госконтроля пока нет.

Сергей Сацук известен своими расследованиями, одно из самых громких - о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины "Эупента".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минздрав опубликовал список почти из 170 стран, после приезда из которых – обязательный карантин
В Петербурге пьяный лидчанин ограбил постояльца хостела
Знакомая с дискотеки украла $500 у иностранца в Минске
В Барановичах две женщины в медицинских масках ограбили пенсионерку
Лукашенко о продуктах питания: «Не будет гречки - будем пшенную кашу есть. Еще картошка. С голоду не умрем»
Лукашенко впервые согласился поехать на парад в Москву
Лукашенко: «Я от коронавируса не прячусь, младший сын ходит в школу»
Лукашенко: «У нас будут все запланированные мероприятия к 75-летию Великой Победы»
В Витебске сняли видео, как воробьи в супермаркете бесплатно угощаются стейками красной рыбы
Минздрав: «Из-за коронавируса скорую не стали вызывать чаще, а в контакт-центрах есть 2221 свободное место»
«Самоизоляцию тех, кто прибыл из неблагополучных стран, контролируем с милицией. В остальных случаях - рассчитываем на сознательность»
Ермошина рассказала, в каком случае могут перенести выборы президента Беларуси
Минздрав объяснил, почему не рассказывает о новых случаях коронавируса каждый день
В Беларуси 94 подтвержденных случая коронавируса, пациентов на ИВЛ нет