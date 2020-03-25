В Минске задержан главный редактор издания «Ежедневник» Сергей Сацук

Официального комментария о задержании пока нет. фото: Фейсбук

Об этом сообщают его коллеги

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В среду, 25 марта, в Минске задержали главного редактора делового издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает tut.by.

По словам его коллег, днем в среду, 25 марта, люди, которые представились Сацуку сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы, а после увезли с собой.

Официального комментария Комитета госконтроля пока нет.

Сергей Сацук известен своими расследованиями, одно из самых громких - о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины "Эупента".