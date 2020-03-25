2020-03-25T17:22:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты

Он также считает, что нужно перенести голосование за поправки в Конституцию РФ на более позднюю дату
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В России выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВВ России выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.

- Рядом с нашими границами находятся государства уже серьезно пораженные эпидемией, - сказал Владимир Путин. - Сейчас важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Путин уточнил, что длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

- Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". (...) Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим.

Президент России также считает, что нужно перенести голосование за поправки в Конституцию на более позднюю дату.

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