2020-03-26T09:30:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 26 марта: мороз ночью и до плюс 12 днем

Будет сухо и относительно тепло
Полина СВЕТЛОВА
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В четверг будет тепло и солнечноВ четверг будет тепло и солнечноФото: Оксана БРОВАЧ
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В четверг, 26 марта, нас ждет сухая теплая погода, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер будет слабый. Ночью будет все еще морозно: от 1 до 6 градусов со знаком минус, местами чуть холоднее - в диапазоне 7 - 9 мороза. А днем потеплеет до плюс 7 - 12 градусов.

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По контрасту с теплой зимой в конце марта температура опустилась на 3 - 7 градусов ниже климатической нормы (Читать далее)

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