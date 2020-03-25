2020-03-26T09:28:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Солигорске 25-летний мотоциклист врезался в автобус и погиб

Молодой мужчина не имел водительского удостоверения
Надежда БУТОВИЧ
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Мотоциклист-бесправник погиб на въезде в город. Фото: МВД.Мотоциклист-бесправник погиб на въезде в город. Фото: МВД.
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Смертельное ДТП случилось на въезде в Светлогорск в среду, 25 марта. Подробности и видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МВД на официальном сайте.

Авария произошла в дневное время. С управлением мотоцикла «Ямаха» не справился 25-летний горожанин, во время падения на трассе мужчина столкнулся с рейсовым автобусом.

- Во время аварии мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Уже известно, что мужчина не имел права на управление мотоциклом, - проинформировали в Госавтоинспекции.

На месте смертельного ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, Следственного комитета, а также судмедэксперты и медики. Возбуждено уголовное дело.

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