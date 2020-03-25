Пропавшего в Минске подростка нашли в лесу: поехал на пикник с девушкой

14-летний Владислав сбежал из дома на пикник с девушкой. Фото: МВД.

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Минске 22 марта бесследно исчез 14-летний подросток. Владислав Ленчиков ушел из дома, не предупредив родных, и не выходил на связь, они обратились в милицию.

В среду, 25 марта, в Telegram-канале пресс-служба МВД сообщила хорошие новости: подросток нашелся и с ним все в порядке.

Нашли молодого человека в неожиданном месте - в лесном массиве недалеко от Минска. Сотрудникам ИДН школьник рассказал, что проводил время со своей девушкой. Парочка поехала на пикник, при этом молодые влюбленные никого не посвятили в свои планы.

- Жизни и здоровью «потеряшки» ничего не угрожает, в ближайшее время его передадут родителям, - добавили в МВД.

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