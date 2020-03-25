МИД о возвращении белорусов из-за коронавируса: "Определенные сложности сохраняются"

В ведомстве рассказали о количестве возвращающихся сограждан и о продлении транзитного коридора с Литвой

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала актуальную информацию от Минспорта и туризма по возвращению наших сограждан из зарубежных поездок. В ведомстве пояснили, что за пределами Беларуси находятся еще более 1200 белорусов и труднее всего возвращать на родину туристов из Индии.

В официальном Facebook МИДа также рассказали о проделанной работе и пояснили, что «Белавиа» уже помогла вернуться на родину свыше 4300 белорусам.

- В ближайшее время домой вернутся десятки белорусов. Так, 25 марта из индийских штатов Гоа и Нью-Дели сначала в Москву вылетели 60 белорусов (при содействии посольства России в Беларуси. - Ред.). В Киев прибыла группа туристов со Шри-Ланки, на границу их привезут на машинах посольства Беларуси в Украине. Из Португалии чартер «Белавиа» привезет еще 35 белорусов, также свыше 30 человек вылетели с Тенерифе в Минск, 14 человек вылетели из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, отдельные группы покинули Таиланд, и все, кто хотел, улетели с Маврикия, - уточнили в пресс-службе.

Поздно вечером 25 марта из «Внуково» должен вылететь чартер «Белавиа» для доставки 100 белорусов в Минск. Но пока все еще не согласованы с российским правительством дополнительные алгоритмы следования белорусов домой из «Внуково» и «Пулково» - разрешены только чартерные рейсы.

- Хотим обратить внимание, что с 27 марта по 17 апреля режим ЧС вводит правительство ЮАР, - добавили в МИДе.

При этом литовское правительство решило еще на время продлить действие транзитного коридора до 24.00 13 апреля. Белорусам, которые едут через Литву, необходимо позвонить в посольство по круглосуточному номеру для организации трансфера: (+37069) 95-94-34.

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