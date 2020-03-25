2020-03-26T09:19:09+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В Украине объявили режим ЧС по всей стране и продлили карантин еще на месяц

А Зеленский из-за коронавируса предложил закрывать или патрулировать продуктовые рынки в регионах
Надежда БУТОВИЧ
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время совещания. Фото: kmu.gov.ua.Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время совещания. Фото: kmu.gov.ua.
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Правительство Украины вводит режим чрезвычайного положения по всей стране и продлевает карантин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Режим ЧС продлится в течении 30 дней - до 24 апреля, также на месяц продлевается и жесткий карантин, о крайней необходимости которого заявлял президент страны-соседки Владимир Зеленский.

- Это решение обусловило то, что заболевания коронавирусом уже зарегистрированы в 13 областях страны и в Киеве (всего 113 случаев заражения. - Ред.). Все действия направлены исключительно для борьбы с распространением COVID-19 и согласованы с международными партнерами. Так, 24 марта проводился первый телемост с медиками Китая, для заимствования опыта, - заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

По истечении 30-дневного срока режим ЧС в Украине может быть продлен, но может быть и завершен раньше времени.

Селекторное совещание по регионам с Владимиром Зеленским (в центре). Фото: president.gov.ua.

Селекторное совещание по регионам с Владимиром Зеленским (в центре). Фото: president.gov.ua.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании с регионами также обсуждал ситуацию по коронавирусу. И среди прочих поднимался вопрос продуктовых рынков. Так как во время распространения коронавируса рынки представляют крайнюю опасность. Особенно для пожилых людей, которые, увы, чаще всего именно там и покупают продукты.

- Крупные продуктовые рынки нужно сразу же закрыть. Однако определяя на местах, если в маленьких городках нет магазинов и базарчики - основной источник продуктов, то подумать, как выйти из положения. Например, возле рынков могут быть патрули, которые будут ограничивать число находящихся там людей, - предложил Зеленский.

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