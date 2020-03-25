В Минске на МКАД столкнулись сразу четыре легковушки
ДТП сразу с нескольким автомобилями произошло в Минске на внутреннем кольце МКАДа в среду, 25 марта. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома проинформировала в официальном Telegram-аккаунте.
– Авария произошла во второй полосе. Направляясь от улицы Громова к улице Монтажников водитель на «Мазде» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Пежо» с полуприцепом. Затем уже подбитый «Пежо» проехал вперед и влетел во впереди идущий «Опель», который, в свою очередь, протаранил попутный «Ситроен», – рассказали в Госавтоинспекции.
Аварию спровоцировал водитель "Мазды", который врезался в прицеп впереди себя. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
К счастью, в аварии повреждения только механические – люди не получили травм, отделавшись легким испугом. В ГАИ подчеркнули, что водителям необходимо учитывать скоростные ограничения на трассах, следить за интенсивностью движения, контролировать обзорность, сохранять при движении безопасное расстояние между ТС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельная авария в Солигорске: погиб мотоциклист.
25-летний мужчина на «Ямаха» не справился с управлением (подробности).
Лобовая авария в Минске с двумя пострадавшими.
Таксист не справился с управлением и выехал на встречку (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»