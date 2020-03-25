В Беларуси энергетики перестанут разрушать гнезда аистов на столбах

Гнезда аистов перестанут сбрасывать на землю, а переместят на опоры. Фото: pixabay.com.

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Хорошую новость сообщили на сайте «Ахова птушак Бацькаўшчыны». АПБ оповестили в Минэнерго, что энергетики перестанут разрушать гнезда аистов, которые птицы построили на столбах линий электропередач.

В Беларуси сейчас актуальна проблема «буслянок». В деревнях и агрогородках все реже есть отдельно стоящие деревья, на которых птица смогла бы сделать гнездо, на современные крыши аисты ставить «буслянки» тоже не приспособились – а вот столбы отлично подходят для этих целей. Но весящее несколько центреров гнездо (ежегодно прибавляющее в весе еще 60 – 100 килограммов) несет угрозу как для птицы, так и для ЛЭП – если гнездо обрушается, вся деревня остается без электричества. Поэтому птичьи «самострои» электрики нещадно убирали, сбрасывая со столбов на землю.

На защиту птиц стали местные жители и СМИ, и было найдено решение. Вместо уничтожения мешающих «буслянок» будут устанавливаться спецконструкции – опоры, на которые будут помещаться гнезда.

– В «Белэнерго» и «Белсельэлектросетьстрое» сейчас занимаются разработкой конструкторской документации. Планируется, что эти работы будут завершены уже во втором квартале 2020 года. Кроме того, уже успешно прошли первые испытания опор на предмет длительной нагрузки, – сообщили в АПБ.

Сейчас в «Белсельэлектросетьстрое» уже завершают работу над стандартом столбов, которые заменят обычные опоры, где устраивают гнездовья аисты.

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