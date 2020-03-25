ЧП во время военных учений в Осиповичах: двое госпитализированы

На полигоне во время учебных действий загорелась боевая машина. Фотоиллюстрация. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Во время полевого выхода на полигоне под Осиповичами пострадали двое военнослужащих. Такую информацию пресс-служба Министерства обороны Беларуси разместила в официальном Telegram-канале.

Как сообщили в Минобороны, днем в среду, 25 марта, на полигоне во время выполнения учебно-боевых задач одним из подразделений, загорелась транспортно-заряжающая машина.

– Из-за произошедшего возгорания пострадали два военнослужащих, им потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у пострадавших ожоги различной степени тяжести, – пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работала комиссия Минобороны, специалистам которой предстоит установить причины произошедшего ЧП.

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