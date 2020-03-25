Белорус на 59%: в Следственном комитете своеобразно поздравили с днем рождения главу ведомства

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В среду, 25 марта, председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич отметил 50-летний юбилей. Родился будущий глава СК в 1970 году на Столинщине, что в Брестской области и, после получения специальности, два десятка лет отработал в органах прокуратуру родной области. С ноября 2015 года Носкевич возглавляет белорусский СК.

И в день юбилея подчиненные подготовили руководителю необычный сюрприз. Фото Носкевича «протестировали» в интернет-программе Gradient – вирусном приложении, которое с марта 2020 года способно по фото определять национальность людей. Чаще всего пользователи загружают не свои фотографии, а изображения знаменитостей, исторических личностей или даже мультперсонажей.

– В день рождения председателя Следственного комитета мы решили проверить, черты каких национальностей присущи его внешности. Известно, что родился он в Столинском районе, служил в группе советских войск в Германии, а учился в Украинской государственной юридической академии. Вот какой результат мы получили! – написала пресс-служба СК в Инстаграм.

А результат таков: 59% – белорус, 28% – швейцарец, 11% – немец, 2% – русский. Председатель СК Беларуси прошел проверку на национальность!

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