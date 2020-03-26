2020-03-26T09:33:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Облздрав: «Ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей»

Два дня назад в Минздраве и облздраве официально заявляли о новом случае коронавируса в Гомельской области
Павел МИЦКЕВИЧ
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COVID-19 у пациентки из Житковичей не подтвердилиCOVID-19 у пациентки из Житковичей не подтвердилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В управлении здравоохранения Гомельского облисполкома 25 марта заявили, что у жительницы Житковичей нет коронавируса. Напомним, 23 марта Минздрав Беларуси официально сообщил, что у этой пациентки выявили COVID-19, в тот же день начальник облздрава рассказал «КП», что в Гомельской области два случая коронавируса - у молодого гомельчанина и женщины из Житковичей.

В райцентре проводили эпидрасследование, чтобы выяснить, где и как могла заразиться пенсионерка, которая никуда не выезжала из города и не контактировала с приезжими. Женщина долго была на больничном, а после очередного приема врача ей резко стало плохо - пациентку госпитализировали, сделали снимок, который показал двустороннюю пневмонию, и тест на коронавирус, который дал положительный результат.

- Проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей. Состояние женщины стабильное, после окончания курса стационарного лечения она будет выписана. Выписка лиц контакта первого уровня из учреждений здравоохранения запланирована на 26 марта, - цитирует gp.by замначальника облздрава Михаила Змушко.

Ранее в тот же день министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что «в Беларуси есть три вида тестов»:

- Если один из тестов показывает положительный результат, то параллельно с санэпидработой идет проверка тестов еще двумя вариантами. Ситуация по Житковичам как раз и явилась такой. Людей ближайшего окружения обязательно проверят, но при этом идет перепроверка тест-системы.

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