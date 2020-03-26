2020-03-26T11:19:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар и евро вновь резко растут в начале торгов 26 марта

Российский рубль падает
Павел МИЦКЕВИЧ
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Евро резко растет в начале торгов 26 мартаЕвро резко растет в начале торгов 26 мартаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Несмотря на рост цен на нефть на бирже в Лондоне, российский рубль сдает позиции в начале торгов Белорусской валютно-фондовой биржи 26 марта. По данным на 10.40 утра, курс российской валюты снизился на 1,08% (-0,0358) до 3,2884 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар и евро возобновили рост. В начале торгов валюта США прибавила 0,48% (+0,0124), курс доллара достиг 2,5913 USD/BYN.

Евро с утра подорожал сразу на 1,23% (+0,0344) до 2,8248 EUR/BYN.

Торги на бирже продолжатся до обеда.

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