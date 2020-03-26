2020-03-26T11:45:58+03:00
Общество
КП Беларусь

С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Это касается регулярных и чартерных рейсов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Россия отменяет перелеты в другие страны.Россия отменяет перелеты в другие страны.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Правительство России поручило Росавиации прекратить с 0.00 27 марта авиасообщение со всеми странами. Речь идет как о регулярных, так и о чартерных перевозках. Вылеты из российских аэропортов в другие страны осуществляться не будут. Равно как и перелеты из других стран в Россию.

Исключение делается лишь для рейсов, которыми из-за границы доставляют российских граждан на родину.

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса. До каких пор будут действовать ограничения, не уточняется.

Напомним, ранее Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью, а позже объявила об открытии границы, но только для транзита.

С 23 марта белорусский национальный перевозчик «Белавиа» отменил рейсы в Санкт-Петербург и Калининград до 10 апреля.

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