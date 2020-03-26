С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Изменить размер текста: A A

Правительство России поручило Росавиации прекратить с 0.00 27 марта авиасообщение со всеми странами. Речь идет как о регулярных, так и о чартерных перевозках. Вылеты из российских аэропортов в другие страны осуществляться не будут. Равно как и перелеты из других стран в Россию.

Исключение делается лишь для рейсов, которыми из-за границы доставляют российских граждан на родину.

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса. До каких пор будут действовать ограничения, не уточняется.

Напомним, ранее Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью, а позже объявила об открытии границы, но только для транзита.

С 23 марта белорусский национальный перевозчик «Белавиа» отменил рейсы в Санкт-Петербург и Калининград до 10 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Путину звоните!»: через границу в Россию пропускают только россиян, с белорусскими паспортами из машин высаживают Как выглядит закрытие белорусско-российской границы (читать далее)

Первые дни с закрытой границей: россияне в Беларусь на работу ездят, а белорусы пошли в отпуск за свой счет Репортаж о том, как живут приграничные районы после закрытия границы (читать далее)