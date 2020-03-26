Беларусь солидарна с Италией: на Национальной библиотеке появятся слова поддержки в борьбе с коронавирусом

На Националке будут транслировать слова поддержки в адрес Италии. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Такие акции солидарности проходят по всему миру

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Белорусское Министерство иностранных дел помимо официальных сообщений предложило выразить солидарность с Италией в виде светового шоу. На табло Национальной библиотеки будут показывать специальный рисунок с надписью: «Беларусь солидарна с итальянским народом».

Таким способом наша страна выразит поддержку Италии, в которой сложилась особенно сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.

Как рассказали в Национальной библиотеке, акция будет продолжаться с 26 по 31 марта включительно.

По данным на 26 марта, в Италии более 74 тысяч случаев заражения COVID-19. Новый вирус унес жизни более чем 7,5 тысячи человек.