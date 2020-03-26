Россиянина задержали за перепродажу медицинских масок белорусского производства

Милиция вылавливает тех, кто хочет нажиться на коронавирусе

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Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси едва ли не каждый день рапортует о том, как выявляются новые факты незаконной продажи медицинских товаров.

С рук и через интернет продают медицинские маски, халаты, бинты, марлю, защитные очки. Например, предприимчивый гродненец скупил в аптеках маски и перепродавал их в интернете. Бизнес накрыли. А в Могилев привезли маски из России, которые продавались втридорога.

И вот новые случаи. Возле рынка «Новый Лебяжий» 37-летний мужчина продавал медицинские одноразовые маски по 0,81 рубля за штуку. У него изъяли 800 таких масок на общую сумму около 650 рублей.

В Минске 39-летний мужчина купил маски через интернет и перепродавал по завышенной цене - изъяли 500 масок на 500 рублей.

Этим же спекулировал россиянин - он попался на перепродаже 5000 масок белорусского производства.

- На нарушителей составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Они в основном закупали товар в аптеках, а в интернете продавали с наценкой. Изъято более 28 тысяч единиц медицинской продукции общей стоимостью около 26 тысяч рублей, - комментируют в МВД.