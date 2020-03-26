2020-03-26T14:10:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси запасов гречки хватит на 5 месяцев

До нового урожая это хватит
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Голодать не будем - гречки и других круп хватит до нового урожая.Голодать не будем - гречки и других круп хватит до нового урожая.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказало о запасах крупы, которые есть в Беларуси.

- По ячменной, перловой, овсяной крупам у нас имеются излишки. Что касается гречки, сегодня на комбинатах хлебопродуктов есть запасы самой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. Нам до нового урожая этого достаточно. Сегодня в магазинах гречка есть, - заявил на пресс-конференции замминистра Владимир Гракун.

Кроме запасов на комбинатах хлебопродуктов, в Беларуси есть еще государственный резерв зерна. Сегодня там хранится 1300 тонн, пишет belta.by. Их можно будет использовать, если возникнет острый дефицит на производстве.

По данным Минсельхозпрода, мяса и молока в Беларуси производится даже больше, чем требует внутренний рынок Излишки уходят на экспорт.

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