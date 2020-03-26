2020-03-26T14:43:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Узденском районе 9-летнюю девочку придавило бетонной крышкой

Она с тяжелыми травмами в больнице
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Следственный комитетФото: Следственный комитет
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ЧП произошло в Узденском районе Минской области вечером 25 марта. Пострадала 9-летняя девочка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, но ее забрали в больницу с серьезными травмами.

Девочка играла возле дома и присела около канализационного бетонного кольца. К нему была приставлена бетонная крышка. Девочка прислонилась к крышке - и она упала на ребенка.

На место происшествия выезжали следователи. По факту травмирования ребенка проводится проверка.

– Следователям в рамках проведения проверки необходимо установить причины произошедшего и условия, способствовавшие травмированию, - комментируют в Следственном комитете.

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