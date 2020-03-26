2020-03-26T15:24:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Решение правительства: приехавших в Беларусь отправлять на двухнедельный карантин и в течение этого срока не выпускать из страны

Совет министров издал постановление о мерах борьбы с коронавирусом
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Беларусь обязала всех прибывших в страну соблюдать двухнедельную самоизоляцию.Беларусь обязала всех прибывших в страну соблюдать двухнедельную самоизоляцию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Совмин 26 марта опубликовал документ, которые регламентирует меры борьбы с распространением COVID-19 в Беларуси.

В частности, вводится обязательство соблюдать 14-дневный карантин для всех приехавших в Беларусь из-за границы. Находиться в самоизоляции можно в домашних условиях. В течение этих двух недель со дня прибытия в Беларусь обратно из страны не выпустят.

Требование не распространяется на официальные делегации, дипломатов, сотрудников международных организаций и их семей, водителей-международников, членов экипажей воздушного и водного транспорта, поездных бригад. Также без карантина могут обойтись иностранцы, которые следуют через нашу страну транзитом и возвращаются к себе на родину.

На границе приезжие должны заполнить анкету, которую предложат пограничники. В ней указываются контактные данные, которые потом передаются в учреждения Минздрава.

Напомним, все страны-соседки Беларуси на время закрыли свои границы и ограничили пропуск граждан.

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