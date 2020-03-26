Решение правительства: приехавших в Беларусь отправлять на двухнедельный карантин и в течение этого срока не выпускать из страны

Изменить размер текста: A A

Совмин 26 марта опубликовал документ, которые регламентирует меры борьбы с распространением COVID-19 в Беларуси.

В частности, вводится обязательство соблюдать 14-дневный карантин для всех приехавших в Беларусь из-за границы. Находиться в самоизоляции можно в домашних условиях. В течение этих двух недель со дня прибытия в Беларусь обратно из страны не выпустят.

Требование не распространяется на официальные делегации, дипломатов, сотрудников международных организаций и их семей, водителей-международников, членов экипажей воздушного и водного транспорта, поездных бригад. Также без карантина могут обойтись иностранцы, которые следуют через нашу страну транзитом и возвращаются к себе на родину.

На границе приезжие должны заполнить анкету, которую предложат пограничники. В ней указываются контактные данные, которые потом передаются в учреждения Минздрава.

Напомним, все страны-соседки Беларуси на время закрыли свои границы и ограничили пропуск граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют

Журналист «Комсомолки» встретил приезжих в аэропорту и узнал, всем ли делают тесты на коронавирус (читать далее)