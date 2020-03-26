С 28 марта Украина закрывает железнодорожное и авиасообщение

Попасть в страну можно будет только своим ходом

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 марта объявил, что в ночь с 27 на 28 марта страна прекратит международное транспортное сообщение.

- Я настаиваю на том, чтобы авиасообщение было остановлено. Президент давал время на возвращение домой, однако кое-кто еще хотел полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве, например, из 34 инфицированных 31 - это туристы, которые приехали из других стран. Если вы пришли пешком или приехали на собственном автомобиле - вас пустят и будут рады, никто не подавляет конституционных прав гражданина Украины, - заявил на пресс-конференции Арсен Аваков.

Приезжих будут тестировать на коронавирус и отправлять на домашнюю самоизоляцию. Соблюдение карантина обещают строго контролировать - в полицию будут передаваться адреса всех, кто пересек границу.

Напомним, с 16 марта Украина ограничила въезд иностранцев в свою страну и закрыла часть пунктов пропуска. С 24 марта украинцам запретили выезжать из страны с туристическими целями.