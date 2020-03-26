2020-03-26T17:05:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: "Ни один пациент в медучреждениях Беларуси от COVID-19 не умер"

А запасов лекарств хватит на полгода
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Беларуси нет тяжелых пациентов с коронавирусом.В Беларуси нет тяжелых пациентов с коронавирусом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Я должна сказать, что на сегодняшний момент ситуация по-прежнему остается контролируемой. Ни один пациент в медучреждениях Республики Беларусь от инфекции COVID-19 на сегодняшний момент не умер, - заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

В эфире телеканала "Беларусь 1" она опровергла слухи о том, что в Беларуси от коронавируса умерли 22 человека.

По информации на 25 марта, в Беларуси 57 пациентов с коронавирусом находятся на лечении.

- Основная масса пациентов, у которых выявлен COVID-19, имеет или бессимптомное течение или абсолютно невыраженные клинические проявления респираторного характера, - прокомментировала Елена Богдан.

Что касается лекарств и средств защиты - костюмов, медицинских масок, то, по словам замминистра здравоохранения, в Беларуси есть большой запас. Лекарств хватит минимум на полгода.

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