Видеофакт. Пожар в элитной многоэтажке в Минске – квартира горит открытым пламенем
В конце рабочего дня в Минске в четверг, 26 марта, очевидцы услышали вой пожарных сирен – машины МЧС одна за другой устремились на место происшествия.
– На улице Захарова открытым пламенем в многоэтажке горит квартира, – рассказали читатели «Комсомолки».
Дым пожара на Захарова был заметен издалека. Фото: Юлия Войцицкая.
На видео, которое сняли прохожие, видно, что очаг возгорания размещается в угловой квартире на одном из верхних этажей многоэтажки по адресу Захарова, 63. На месте работают сразу несколько нарядов спасателей.
Пожар начался на балконе в квартире на верхних этажах многоэтажки. Фото: МЧС.
Как сообщили в МЧС, предварительно возгорание началось на балконе и было оперативно локализовано. На момент написания статьи пострадавших не было.
Подробности позднее.
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