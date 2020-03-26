2020-03-26T18:30:59+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. Пожар в элитной многоэтажке в Минске – квартира горит открытым пламенем

Очевидцы прислали в редакцию видео с места происшествия
Надежда БУТОВИЧ
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На месте возгорания работали сразу несколько нарядов спасателей. Фото: Людмила Мартинчик.На месте возгорания работали сразу несколько нарядов спасателей. Фото: Людмила Мартинчик.
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В конце рабочего дня в Минске в четверг, 26 марта, очевидцы услышали вой пожарных сирен – машины МЧС одна за другой устремились на место происшествия.

– На улице Захарова открытым пламенем в многоэтажке горит квартира, – рассказали читатели «Комсомолки».

Дым пожара на Захарова был заметен издалека. Фото: Юлия Войцицкая.

Дым пожара на Захарова был заметен издалека. Фото: Юлия Войцицкая.

На видео, которое сняли прохожие, видно, что очаг возгорания размещается в угловой квартире на одном из верхних этажей многоэтажки по адресу Захарова, 63. На месте работают сразу несколько нарядов спасателей.

Пожар начался на балконе в квартире на верхних этажах многоэтажки. Фото: МЧС.

Пожар начался на балконе в квартире на верхних этажах многоэтажки. Фото: МЧС.

Как сообщили в МЧС, предварительно возгорание началось на балконе и было оперативно локализовано. На момент написания статьи пострадавших не было.

Подробности позднее.

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Пожар в Минске. 26.03.2020г..

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