В Гродно на полном ходу перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие
ДТП с машиной скорой медпомощи на дороге в областном центре произошло в четверг, 26 марта. Об этом пресс-служба УВД Гродненскго облисполкома сообщила на официальном сайте ведомства.
Известно, что авария произошла до полудня, примерно в 11.00 часов. На улице Виленской в Гродно опрокинулась машина «скорой» – старенький «УАЗ».
– Скорая ехала в сторону Большой Троицкой улицы, когда произошло ДТП. В какой-то момент водитель скорой совершил резкий маневр, «буханка» наехала на металлическое ограждение на полном ходу из-за чего произошло опрокидывание. Из «УАЗа» после аварии начало вытекать топливо, поэтому на место прибыли спасатели и залили авто пеной, – пояснили в пресс-службе.
Водитель скорой помощи рассказал, что во время движения перед ним резко затормозила попутная машина, он вывернул руль вправо, избегая столкновения, из-за чего и влетел на ограждение.
Кроме водителя в машине ехала 62-летняя медработница, ей потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.
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Машина скорой помощи перевернулась в Гродно..
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