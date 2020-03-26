2020-03-26T19:37:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель МАЗа высадил пассажира и тут же сбил его насмерть

Трагедия произошла в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель грузовик насмерть сбил коллегу. Фото: СК.Водитель грузовик насмерть сбил коллегу. Фото: СК.
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В пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло в белорусской столице в четверг, 26 марта.

Днем под колесами грузовика при странных обстоятельствах погиб 47-летний мужчина.

– Авария произошла на улице Долгобродская примерно в 14.30 часов. Водитель грузового «МАЗа» остановился для высадки пассажира – своего 47-летнего коллеги. Когда пассажир вышел, водитель грузовика продолжил движение, в этот момент и произошел роковой наезд, – пояснили в пресс-службе.

Оказалось, что выйдя из грузовика, пешеход решил обойти его спереди, чтобы отправиться на рабочее место, водитель этого не увидел. В результате наезда мужчина получил смертельные повреждения, от которых скончался на месте.

Сотрудники ГАИ, следователи и судэксперты провели работу на месте ДТП, опросили свидетелей. Против 59-летний водителя возбуждено уголовное дело.

В СК обращаются к возможным очевидцам: если вы видели, как произошло ДТП, позвоните в УСК по Минску по номерам телефона: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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