Авиавласти Беларуси пытаются договориться с Россией о продолжении авиасообщения между Минском и Москвой. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По решению России в ночь с 26 на 27 марта авиасообщение между Россией и Беларусью закрывается

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В четверг, 26 марта правительство России сообщило о прекращении регулярных и чартерных полетов за рубеж из российских аэропортов и обратно. Разрешены только полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию России. Запрет вступит в силу в ночь с 26 на 27 марта. Этот запрет затронет не только россиян, но и белорусов. Известно, что пока не все белорусы, застрявшие на курортах или в московских аэропортах, смоги вернуться домой.

Сейчас стало известно, что департамент по авиации РБ прорабатывает вопрос о сохранении авиасообщения. Директор департамента по авиации Артем Сикорский уже провел телефонные консультации с главой Росавиации Александром Нерадько.

- В ходе переговоров выражена взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами, - сообщает Минтранс.

- Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерации с учетом тесных взаимоотношений двух государств, - заявил Артем Сикорский.

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